A l’approche de son 70e anniversaire, la Corée du Nord souligne l'inutilité des sanctions

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fêtera le 9 septembre les 70 ans de son régime. En amont de cet anniversaire, le Rodong Sinmun a mis en avant que les sanctions internationales et les pressions à l’encontre du pays communiste étaient inutiles.Dans un éditorial publié aujourd’hui, ce quotidien officiel du Parti des travailleurs a écrit que les sanctions et le blocus ne pourraient jamais constituer un remède universel. Et d’ajouter que toutes ces mesures de répression contre le Nord deviennent impuissantes, si celui-ci réalise son indépendance en ne comptant que sur ses propres forces.Le journal a vanté aussi la puissance militaire du pays et encouragé en même temps tous les membres du parti et les travailleurs à prendre part activement à la construction d’une puissante nation socialiste.