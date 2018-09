Une délégation de Séoul à Pyongyang afin de préparer le prochain sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

C’est ce matin vers 9h que l’émissaire spécial de Moon Jae-in et sa délégation sont arrivés à l’aéroport de Sunan à Pyongyang. L’avion spécial qui les transportait avait décollé de Séoul un peu plus d’une heure plus tôt.Objet annoncé de leur déplacement : préparer le prochain sommet entre Moon et Kim Jong-un, qui doit avoir lieu dans le courant du mois dans la capitale nord-coréenne, et plus précisément décider de sa date exacte et des sujets de discussion.L’envoyé spécial Chung Eui-yong, qui est le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, et sa délégation de quatre membres ont commencé à 10h à se concerter avec leurs interlocuteurs du Nord sur les moyens de faire avancer les relations intercoréennes à travers l’application de la déclaration de Panmunjom. Un pacte signé en avril. L’instauration d’une paix durable dans la péninsule par sa dénucléarisation complète doit aussi s’inviter dans leurs discussions.Chung doit remettre à l’homme fort de Pyongyang une lettre personnelle de son président. Mais sa rencontre avec Kim Jong-un n’est toujours pas confirmée.Les émissaires sud-coréens doivent en principe regagner Séoul tard dans l’après-midi ou dans la soirée.