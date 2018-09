Il fait beau aujourd’hui sur la péninsule coréenne. Le ciel est bleu au-dessus de la majeure partie du pays. Les températures sont elles aussi très agréables et en légère hausse par rapport à hier. D’après Météo-Corée, elles se situent cet après-midi autour de 28°C à Séoul et à Chuncheon, dans le nord-ouest, et 29°C sur le reste du pays.