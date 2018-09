Les émissaires présidentiels de Séoul seront reçus par Kim Jong-un, selon la Maison blanche

Photo : KBS News

La Maison blanche a elle aussi rendu publique, dans un communiqué, la teneur de la conversation entre son chef et le président sud-coréen.A l’en croire, Moon Jae-in a affirmé dépêcher à Pyongyang son émissaire spécial pour rencontrer Kim Jong-un. La présidence sud-coréenne a de son côté annoncé que cette entrevue n’avait pas encore été fixée.Washington a également clarifié que Trump et Moon ont convenu de se retrouver en marge de l’assemblée générale de l’Onu. Elle a ainsi fait connaître le contenu de leurs discussions de façon directe, tandis que Séoul a fait preuve de circonspection, compte tenu du caractère sensible de la question.