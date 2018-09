Xi Jinping ne se rendra pas à Pyongyang pour les 70 ans de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Finies les spéculations sur l’éventuel déplacement du président chinois à Pyongyang pour les 70 ans de la fondation de la Corée du Nord. Xi Jinping ne s’y rendra pas.Il sera représenté par le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale lors des cérémonies de cet anniversaire, le 9 septembre. Les médias chinois et l’agence officielle nord-corénne KCNA ont précisé hier que Li Zhanshu y serait présent en qualité de délégué spécial de Xi Jinping et qu’il était attendu à Pyongyang samedi, la veille de l’événement, à la tête d’une délégation du gouvernement et du parti communiste.Li est le numéro trois du pouvoir. Il est le plus haut dignitaire de l’empire du Milieu à effectuer un voyage au Nord depuis que Kim Jong-un a pris les rênes du pays. Celui-ci s’est rendu en Chine à trois reprises rien que cette année. D’où l’hypothèse que Xi Jinping aille en personne dans le nord de la péninsule.Cela dit, il devient difficile pour lui de le faire, puisqu’il doit prendre part au forum de coopération sino-africaine qui se tient à Pékin jusqu’à dimanche. Et Donald Trump continue de rejeter sur la Chine la responsabilité de la paralysie des négociations nucléaires avec son allié nord-coréen.