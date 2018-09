Publication inédite d’un article nord-coréen dans une revue scientifique sud-coréenne

Photo : KBS News

C’est une première. Des universitaires nord-coréens ont récemment publié un article dans une revue scientifique sud-coréenne.Selon les informations recueillies par des journalistes de la KBS, il s’agit d’un article co-signé par six professeurs, dont Ri Il-nam de l’université Kim Il-sung. Il a été publié dans le dernier numéro du journal en anglais de la « Korean Society for Internet Information », ou KSII. Il s’agit d’une association académique sud-coréenne rassemblant des universitaires qui s’intéressent aux technologies de l’information et de la communication.La publication en question porte sur les moyens d’augmenter la vitesse du « Cloud Computing », qui désigne le stockage et l’accès aux données par l’intermédiaire d’Internet. Ses auteurs ont préconisé l’utilisation de l’intelligence artificielle basée sur la bio-ingénierie.Selon les explications de la KSII, les scientifiques nord-coréens avaient manifesté en avril leur intention de publier leur thèse. Celle-ci a été revue par plusieurs de leurs confrères étrangers avant de paraître dans le journal.Le Nord ne compte que 76 articles publiés dans des revues internationales ces cinq dernières années.Dans leurs e-mails échangés avec l’association sud-coréenne, les nord-Coréens ont aussi émis le souhait de mener désormais une recherche d’envergure intercoréenne.