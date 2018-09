L’émissaire de Moon Jae-in doit se rendre à Washington cette semaine

Photo : YONHAP News

La délégation présidentielle de Séoul a pour mission numéro un de connaître la position du leader nord-coréen sur les négociations en vue de dénucléariser son royaume.Lorsqu’il recevait en mars la même délégation, Kim Jong-un avait affirmé qu’il n’y avait pas de raison pour son pays de posséder l’arme nucléaire, si la menace militaire était levée et la sécurité de son régime garantie. Séoul et Washington attendent de voir comment la teneur de ses propos va évoluer.En tout cas, de retour de Pyongyang, les émissaires de Moon Jae-in envisagent de rendre compte au plus vite du bilan de leur déplacement aux Etats-Unis et à d’autres pays. Pour cela, un ou plusieurs d’entre eux projettent de se rendre d’abord à Washington cette semaine.Un nouveau déplacement du secrétaire d’Etat américain au nord du 38e parallèle pourra être décidé en fonction de ces résultats et de l’éventuel message de Kim. Tout comme un possible contact entre son régime et Stephen Biegun. Ce nouvel envoyé spécial du département d’Etat américain pour le pays communiste est attendu à Séoul au début de la semaine prochaine.