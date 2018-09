Le déminage de la zone sud-coréenne proche de la MDL pourrait prendre deux siècles

Photo : YONHAP News

La superficie du champ de mines au sud de la ligne de démarcation militaire (MDL) qui sépare les deux Corées serait d’environ 120 km2. Et il faudrait à peu près deux siècles pour les éliminer.C’est une estimation de l’armée de terre sud-coréenne. Si celle-ci l’a avancée, c’est pour mieux se préparer au lancement futur des projets intercoréens visant à faire un usage pacifique de la DMZ, comme le prévoit l’accord intercoréen du 27 avril 2018.Dans cette optique, un responsable de l’armée a évoqué la nécessité de mettre en place un centre d’opération en charge du déminage. Selon lui, une équipe de ce type a été créée au Cambodge, en Thaïlande et en Croatie, qui figurent au palmarès des pays qui abritent le plus d’engins explosifs sur leur territoire.