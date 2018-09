Kim Sung-tae fustige la politique économique phare du pouvoir

Photo : YONHAP News

Après le patron du Minjoo hier, c’est au tour du chef du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée de prendre la parole aujourd’hui devant l’Assemblée nationale.Dans son discours, Kim Sung-tae a vivement critiqué l’une des politiques économiques emblématiques du gouvernement de Moon Jae-in. Il s’agit de soutenir la croissance par l’augmentation des revenus des salariés, par conséquent de leur pouvoir d’achat.D’après le numéro deux de cette première formation conservatrice de l’opposition, cette politique est le principal responsable de la situation économique actuelle, qu’il qualifie de « faillite », ainsi que du déclin de l’emploi et de la croissance, ou encore d’une très mauvaise distribution des richesses. Dans la foulée, il a proposé à la Maison bleue un débat économique afin de l’abandonner.Dans le même temps, il a préconisé de préparer des mesures drastiques en vue de relancer la natalité en chute. Et de proposer de réviser la Constitution et de redécouper les circonscriptions législatives en même temps.