Plus de 7 millions d’étrangers sont arrivés via l’aéroport d’Incheon

Cette année, plus de sept millions d’étrangers sont arrivés en Corée du Sud par l’aéroport international d’Incheon, et ce jusqu’au 1er septembre. Un record établi dans le plus court laps de temps. C’est ce qu’a annoncé hier le service de l’immigration du ministère de la Justice. A titre de comparaison, l’an dernier, ce cap avait été franchi le 9 octobre.Pour être plus précis, les Chinois ont été les plus nombreux. Leurs arrivées ont bondi de 16 % par rapport à la même période l’an dernier pour totaliser un peu plus de 2 090 000. Derrière eux se trouvent les Japonais (1 050 000), les Américains (600 000) et les Taïwanais (510 000). Leur nombre a grimpé respectivement de 25 %, 8 % et 14 %.Si ce rythme se poursuit, le chiffre record de plus de dix millions d’arrivées enregistré en 2016 sera dépassé à la fin de l’année.