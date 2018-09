Lancement d’une navette autonome sur route

Photo : KBS News

Pour la première fois en Corée du Sud, un véhicule sans conducteur a été testé hier à Pangyo, en banlieue sud de Séoul, un nouveau quartier qui abrite un important pôle d’industries de pointe. Son essai a été effectué sur une voie publique de la ville.Cette navette autonome baptisée « Zero Shuttle » fonctionne grâce au système de communication V2X. Sans volant ni pédales, elle roule seule et accélère et ralentit sans assistance jusqu’à une vitesse de 30 km/h. Elle est aussi la première dans le pays à embarquer un dispositif de conduite autonome de niveau 4.Le véhicule transportera des experts du domaine dans le cadre d’une évaluation de deux mois. Puis il sera ouvert aux citoyens en novembre.