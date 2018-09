L’excédent courant sud-coréen à son plus haut en dix mois

Photo : YONHAP News

L'excédent courant de la Corée du Sud a atteint en juillet son plus haut niveau en dix mois, porté notamment par la croissance des exportations et la reprise du commerce mondial. Selon les données de la Banque de Corée dévoilées ce matin, il s’est élevé à 8,76 milliards de dollars, contre 7,25 milliards un an plus tôt.Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis le mois de septembre 2017 (12,29 milliards de dollars), et du 77e mois consécutif de surplus depuis mars 2012.Principal moteur : l’excédent de la balance des biens, qui a atteint 11,43 milliards de dollars en juillet, le plus important depuis novembre dernier. Les exportations de biens ayant bondi de 14,8 % grâce à la demande croissante pour les semi-conducteurs.En revanche, la balance des services a accusé un déficit de 3,12 milliards de dollars, contre 3,29 milliards un an auparavant et 2,45 milliards le mois précédent.