Selon Washington, le rapprochement des relations intercoréennes et la dénucléarisation doivent progresser en parallèle

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a réaffirmé que les relations intercoréennes devaient aller de l'avant en parallèle au processus de dénucléarisation de la Corée du Nord.Un responsable du ministère n'a ainsi pas mâché ses mots lorsqu'il a été invité à commenter le dernier voyage des envoyés spéciaux du président sud-coréen à Pyongyang.L'officiel a tenu à préciser que lors du sommet entre les dirigeants américain et nord-coréen en juin à Singapour, Washington avait reconfirmé la déclaration de Panmunjom. Une déclaration adoptée par Moon Jae-in et Kim Jong-un à l'issue de leur premier tête-à-tête, fin avril, sur la frontière intercoréenne. Et de souligner que le réchauffement des relations Nord-Sud devait aller de pair avec la dénucléarisation.Le même responsable a enfoncé le clou en faisant référence aux propos du président Moon, selon lesquels l'amélioration des relations entre les deux Corées ne peut être dissociée du démantèlement du programme d'armement nucléaire nord-coréen.Un peu plus tôt, l'ambassadrice américaine en poste à l'Onu a souligné que la Corée du Sud et les Etats-Unis maintenaient leur alliance solide et qu'ils voulaient coopérer sans répit pour trouver le meilleur engagement à la dénucléarisation constructive du régime communiste.