Trump : l'ALE amendé entre Séoul et Washington sera signé durant l'Assemblée générale de l'Onu

Photo : YONHAP News

Le président américain vient de déclarer qu'un accord de libre-échange révisé entre les Etats-Unis et la Corée du Sud pourrait être signé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.Donald Trump en a fait part lors d'une réunion du cabinet à la Maison blanche. Selon lui, la signature du texte pourrait avoir lieu dans quelques semaines lors d'une conférence onusienne, un compromis en ce sens ayant été trouvé il y a près de deux mois.Un peu plus tôt, la Maison blanche a fait savoir que le président Trump et son homologue sud-coréen avaient convenu de se rencontrer, fin septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu à New York.