Inspection des chemins de fer nord-coréens : Washington évoque les sanctions « sectorielles »

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à mettre en œuvre les sanctions imposées à la Corée du Nord, en évoquant les sanctions « sectorielles ».Si l'on en croit la Voix de l'Amérique, un responsable du bureau du porte-parole du ministère a lancé cet appel hier, suite à une question de la radio américaine concernant la position du ministère sud-coréen de la Réunification. Une position selon laquelle l'inspection conjointe intercoréenne sur les voies ferrées du Nord ne fait pas partie de ces mesures punitives.Petit rappel : le Commandement des Nations unies a fait récemment barrage au projet intercoréen de modernisation des chemins de fer au nord du 38e parallèle, en interdisant l'acheminement d’un train sur place.Cet officiel a précisé que tous les pays membres de l'Onu doivent appliquer les sanctions dans leur intégralité, y compris celles sur les « marchandises sectorielles ». Et d'ajouter que tous les Etats doivent se rendre compte de leur responsabilité d'aider la Corée du Nord à mettre fin à ses programmes nucléaire et balistique jugés illégaux.Les sanctions dans un domaine spécifique ont été adoptées en mars 2016 par l'organe sécuritaire de l'Onu. Il s'agit plus précisément de la résolution 2270 qui consiste à imposer des sanctions contre les secteurs économiques clés de la Corée du Nord, comme les minerais et le textile.