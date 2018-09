Le 3e sommet Moon-Kim aura lieu du 18 au 20 septembre à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra du 18 au 20 septembre en Corée du Nord pour un nouveau sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.C'est ce qu'a annoncé ce matin son envoyé spécial Chung Eui-yong, au lendemain de la visite d'un jour de sa délégation de cinq membres à Pyongyang. Selon le conseiller à la sécurité de la Maison bleue, il a remis la lettre du président Moon au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et les deux parties ont discuté en profondeur du prochain face-à-face entre leurs dirigeants et de l'ensemble des questions relatives à la péninsule coréenne.Il s'agira du 3e tête-à-tête entre Moon et Kim. Pour mener à bien ce sommet, des consultations de haut niveau seront organisées au début de la semaine prochaine au village de la trêve de Panmunjom.Toujours selon l'émissaire de Moon, le leader nord-coréen a renouvelé sa ferme volonté de mettre fin à la dénucléarisation du régime. Du coup, il s'est engagé à coopérer étroitement avec Séoul et Washington.On a également appris que les deux Corées ont convenu d'aller de l'avant dans leur dialogue en faveur de la détente militaire et de chercher à prendre des mesures concrètes pour la mise en place de la confiance mutuelle et la prévention d'éventuels accrochages militaires.Ce n'est pas tout. Les deux camps ont décidé d'inaugurer, avant le sommet intercoréen imminent, un bureau de liaison conjoint au sein du complexe industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen.Enfin, le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae a souligné que ce résultat sera communiqué en détail aux pays concernés, dont les Etats-Unis avec lesquels Séoul entretiendra une plus large coopération. Chung a ajouté que le Sud comme le Nord feraient preuve de persévérance pour que des progrès plus tangibles soient accomplis dans la dénucléarisation de la péninsule et l'établissement de la paix dans cette partie du monde.