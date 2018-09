KCNA : Kim Jong-un réaffirme son intention de dénucléariser son pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord n'a pas tardé à relater la dernière visite de la délégation d'émissaires spéciaux du président sud-coréen à Pyongyang.La KCNA, l'agence centrale de presse du pays communiste, a rapporté aujourd'hui la rencontre de Kim Jong-un avec la délégation de Séoul un jour plus tôt. L'occasion pour le leader nord-coréen de réaffirmer son engagement de dénucléariser la partie nord de la péninsule.Pour être plus précis, ce dernier a souligné devant les cinq envoyés du Sud son intention de supprimer totalement le danger et la menace de conflits armés dans la péninsule, et de transformer celle-ci en un berceau de paix sans armes nucléaires.Par ailleurs, Kim et ses interlocuteurs ont discuté avec franchise des questions visant à relever d'un cran les relations intercoréennes et à garantir la paix dans cette partie du monde.L'agence de presse officielle nord-coréenne a aussi rapporté qu'ils avaient fait un tour d'horizon du calendrier et de l'ordre du jour du nouveau sommet intercoréen de septembre, pour parvenir à un « consensus satisfaisant ».Par ailleurs, en recevant la lettre personnelle de Moon via la délégation, Kim aurait remercié ce dernier pour ses efforts menés en faveur du sommet nord-coréano-américain de juin dernier à Singapour.