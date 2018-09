L'exécutif et le parti au pouvoir joignent leurs efforts pour créer davantage d'emplois dans le secteur privé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont convenu d'élargir les investissements dans les domaines de la bio-santé, des logiciels et de la propriété intellectuelle et d'en former les professionnels. Cette mesure est destinée à générer plus d'emplois dans le secteur privé.Dans le détail, tout d'abord, le soutien à la R&D dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique sera renforcé pour le développement de la bio-santé. En parallèle, les infrastructures destinées à la mise au point des nouveaux médicaments seront relevées d'un cran au sein des complexes médicaux de pointe d'Osong ou de Daegu.Ensuite, les cursus d'enseignement universitaires dans le domaine du logiciel seront rénovés, et un système d'aide sur mesure aux entreprises spécialisées dans les logiciels à fort potentiel de croissance sera mis en place.Enfin, le gouvernement, les collectivités locales, les entreprises et les universités s'accorderont pour aider les étudiants à suivre des cours sur la propriété intellectuelle et à trouver un emploi dans le secteur. En parallèle, le nombre de lycées spécialisés sera doublé, à partir de six actuellement.Par ailleurs, l'exécutif et le parti présidentiel ne manqueront pas d'accroître leur assistance financière aux startups, aux PME ainsi qu’aux sociétés de capital risque.