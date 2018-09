Perquisition à la Cour suprême dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d’abus de pouvoir

Photo : YONHAP News

Une perquisition a eu lieu ce jeudi à la Cour suprême, dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’abus de pouvoir visant son ancien chef, Yang Sung-tae.Le bureau des procureurs du district central de Séoul a dépêché ses enquêteurs sur place, afin de collecter des éléments de preuve relatifs à de possibles détournements de fonds par l’équipe de relations publiques.Yang aurait exercé son influence sur des procès à fort retentissement, et ce dans le but d’obtenir les faveurs de la présidence pour l’établissement d’une Cour d’appel.De nouvelles suspicions ont été émises selon lesquelles la Cour suprême aurait levé 350 millions de wons, soit environ 270 000 euros, auprès de tribunaux de district, pour les reverser à des magistrats de haut rang au prétexte de primes et autres dépenses.Ce scandale sans précédent impliquant la plus haute cour du pays a déclenché une guerre des nerfs entre le pouvoir judiciaire et le Parquet. Les procureurs ont demandé une série de mandats de perquisition visant des locaux et des résidences des personnes impliquées dans l’affaire, principalement des juges. Des demandes rejetées par le tribunal.Fait rare : les procureurs se sont exprimés dans les médias pour exprimer leur profonde déception face aux rejets de la cour, qui selon eux cherche à protéger ses propres troupes.