Le chef du groupe parlementaire du Bareun-Avenir fustige la politique de croissance tirée par les revenus de Moon

Photo : YONHAP News

Le patron du groupe parlementaire du Bareun-Avenir, la deuxième force de l'opposition, est le dernier à être monté à la tribune de l'Assemblée nationale.Dans un discours qu'il a prononcé aujourd'hui, Kim Kwan-young a farouchement critiqué la politique de croissance économique du gouvernement de Moon Jae-in. Selon lui, cette politique dirigée par les revenus est loin de porter ses fruits et ne cesse au contraire de dégrader l'emploi, la redistribution et les investissements. Du coup, il a appelé le chef de l'exécutif à sortir de ses illusions et à faire face à la réalité économique du pays.Le numéro deux de ce parti à tendance progressiste s'est engagé à ajuster la cadence de majoration du salaire minimum et à appliquer ce nouveau dispositif selon le type d'activité et l'envergure des entreprises. S’il ne s'est pas opposé à la semaine de travail de 52 heures, il a promis d'élargir les secteurs qui pourront déroger à la règle.Par ailleurs, Kim Kwan-young a manifesté son intention de coopérer avec d'autres partis pour la ratification parlementaire de la déclaration de Panmunjom. Enfin, il a plaidé pour l'introduction d'ici la fin de l'année d'un scrutin proportionnel qui reflète l'opinion publique dans le cadre du redécoupage électoral.