Donald Trump juge « très positive » la parade militaire nord-coréenne sans ICBM

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a jugé très positif le fait que les missiles balistiques intercontinentaux n'ont pas été exhibés dans la parade militaire nord-coréenne organisée à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste. Il a également exprimé ses remerciements à Kim Jong-un.Sur son fil Twitter, le locataire de la Maison blanche a indiqué que le défilé militaire en question avait démontré la volonté de paix et de développement économique du pays. Il a par ailleurs cité une analyse de la chaîne Fox News selon laquelle Pyongyang n'a pas exposé ses armes nucléaires afin de réaffirmer son engagement en faveur de la dénucléarisation.Ce n'est pas tout. Le numéro un américain a renouvelé sa confiance et sa sympathie envers le dirigeant nord-coréen, avec qui il se dit toujours prêt à dialoguer. Qui plus est, il a déclaré samedi dernier qu'une lettre personnelle de Kim se retrouverait très bientôt entre ses mains. Et d'ajouter qu’il s’attendait à ce que son contenu soit positif.De l'avis des experts, cette missive confirmerait la volonté de dénucléarisation de Pyongyang. Elle pourrait même ouvrir la voie à la 4e visite au Nord du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, après son annulation in extremis fin août, voire à une 2e rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump.