Pour son 70e anniversaire, la Corée du Nord organise un grand défilé militaire sans ICBM

Photo : YONHAP News

Une cérémonie grandiose a été organisée, hier à Pyongyang, pour célébrer le 70e anniversaire de la Corée du Nord. Le dirigeant Kim Jong-un était bien sûr présent, accompagné du président du Parlement chinois Li Zhanshu, numéro trois de l’empire du Milieu. Les deux hommes se sont affichés main dans la main pour témoigner de leur amitié.Or, Kim Jong-un ne s'est pas exprimé. C'est Kim Young-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, qui a pris la parole dans une allocution mettant l’accent sur l'édification économique et non plus sur le programme nucléaire.Plus de 10 000 soldats ont été mobilisés pour cette parade militaire en grande pompe, clou de la cérémonie, au cours de laquelle ils ont marché au pas de l'oie sous un ciel traversé par des avions de chasse survolant la capitale nord-coréenne. Des armes conventionnelles telles que des obusiers automoteurs, des camions lance-roquettes multiples anti-char, et des missiles sol-air de courte portée, ont défilé. Mais nulle trace de missile balistique intercontinental (ICBM) ni de missile moyenne portée (IRMB).