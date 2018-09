Photo : YONHAP News

Les nuages se font rares en ce début de semaine au-dessus de la péninsule coréenne. Les Séouliens profitent d'un temps radieux et de températures quasi-estivales. Seules les régions montagneuses de l'est de la province de Gangwon connaissent quelques gouttes de pluie ce lundi.Les températures restent chaudes, donc. D’après Météo-Corée, il fait 28°C à Séoul, 27°C à Daejeon, 25°C à Daegu et à Busan, et 23°C à Gangneung.