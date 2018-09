Premier cas de MERS-CoV en Corée du Sud en plus de trois ans

Photo : YONHAP News

Le premier cas de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en 42 mois a été confirmé hier en Corée du Sud. La victime est un homme âgé de 61 ans, qui a effectué un voyage d'affaires au Koweït du 16 juillet au 8 août. Il a été placé en quarantaine au centre hospitalier de l'université nationale de Séoul.21 personnes ont reçu la consigne de rester isolées chez elles. Il s'agit de passagers et de membres d'équipage de l'avion du retour, ainsi que d’un membre de la famille du patient, qui sont directement entrés en contact avec lui. Pour l’heure, aucune d’entre elles n'a montré de symptômes de cette maladie. 440 individus qui ont partagé le même espace que le sexagénaire font l'objet d’un contrôle médical journalier.Le gouvernement a monté d’un cran le niveau d’alerte sur l’épidémie, à 2 sur une échelle qui en compte quatre. L'ambassade de Corée du Sud au Koweït a d'ailleurs signalé hier deux cas suspects parmi ses ressortissants. Les deux semaines à venir sont cruciales pour prévenir une éventuelle propagation de l'épidémie, étant donné la période d'incubation allant jusqu'à 14 jours.Dans ce contexte, le Premier ministre a présidé hier une réunion ministérielle d'urgence pour faire établir des mesures appropriées et transparentes. En effet, lors de l’épidémie de 2015, la population avait été peu informée de la situation épidémiologique de l'infection à ce virus. Une page sera donc mise en ligne pour livrer au grand public des renseignements tels que le nombre de cas confirmés ou suspects. Et des fonctionnaires seront affectés à la surveillance renforcée auprès des passagers qui ont emprunté le même vol que le patient identifié.