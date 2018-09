Un haut fonctionnaire américain chargé du dossier nord-coréen se rend à Séoul

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, le nouveau représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, arrive aujourd'hui en Corée du Sud pour une visite de trois jours. Il a été l'un des membres de la délégation américaine conduite par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, dont le 4e voyage dans le pays communiste a été annulé fin août in extremis.Son programme à Séoul débute par une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, suivie par un dîner de travail avec Lee Do-hoo, négociateur nucléaire.L'officiel américain et ses interlocuteurs sud-coréens partageront les résultats de la visite au Nord la semaine dernière d’une délégation d'envoyés spéciaux du président Moon Jae-in. Ils discuteront aussi des moyens de parvenir à la dénucléarisation et à l’instauration de la paix sur la péninsule. Les moyens d'une plus étroite coopération bilatérale seront également à l'ordre du jour.Stephen Biegun se rendra ensuite en Chine et au Japon.