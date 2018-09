Shinzo Abe affiche sa volonté de rencontrer Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a renouvelé son intention de rencontrer personnellement le leader nord-coréen Kim Jong-un. Shinzo Abe en a fait état après avoir été briefé par le chef du Service sud-coréen du renseignement (NIS) sur le résultat de la visite de sa délégation la semaine dernière à Pyongyang.En effet, Suh Hoon s'est rendu ce matin à la résidence du chef du gouvernement nippon. Abe s'est félicité du troisième voyage à Tokyo de Suh en tant qu'émissaire spécial du président Moon Jae-in, avant d'exprimer sa gratitude pour ce compte-rendu sur le dernier voyage au Nord de la délégation présidentielle.Pour le Premier ministre japonais, il est maintenant temps pour Tokyo de chercher à dénouer les problèmes en suspens avec le pays communiste et de faire connaître au monde l'amélioration de ses relations avec Séoul depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Moon Jae-in.A son tour, l'envoyé spécial sud-coréen a affirmé que son gouvernement s'efforçait de réchauffer les relations nord-coréano-japonaises. Dans la foulée, il a mis l'accent sur l'importance des efforts conjoints de Séoul et de Tokyo pour dénucléariser le Nord.Par ailleurs, le chef du NIS n'a pas manqué de transmettre le message de condoléances de Moon Jae-in au dirigeant japonais et à son peuple pour les victimes et les dégâts des récents typhons et tremblements de terre sur l'archipel.Le voyage de Suh à Tokyo fait partie des efforts de Séoul pour relever d'un cran la coopération et la communication des puissances régionales en amont du troisième tête-à-tête entre Moon Jae-in et Kim Jong-un à Pyongyang.