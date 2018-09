La marque de Samsung Electronics dépasse 68 milliards d'euros

Photo : KBS News

Selon Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation et stratégie, Samsung Electronics est la marque la plus valorisée parmi les cinquante principales entreprises du pays. La marque du conglomérat sud-coréen est évaluée à 88 800 milliards de wons, l'équivalent de 68 milliards d'euros, avec une augmentation de 57 % par rapport à l'année dernière. Elle a ainsi obtenu la note la plus prestigieuse, AAA+, devenant la seule entreprise du pays classée à ce niveau.La deuxième marque du pays du Matin clair est Hyundai Motor avec une valorisation d'environ 8,7 milliards d'euros, suivie par LG Electronics avec 6,1 milliards d'euros. SK Telecom, KT, SK Hynix, Kepco, entre autres, figurent sur la liste des dix plus grandes marques du pays.Selon le cabinet de conseil, la valeur totale de toutes les marques de Samsung dépasse 80 milliards d'euros. Le premier groupe sud-coréen se place ainsi au 4e rang derrière Amazon, Apple et Google.