Séoul qualifie de bon signe le defilé militaire pour les 70 ans de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul a commenté aujourd'hui la gigantesque parade militaire que la Corée du Nord a organisée hier pour célébrer les 70 ans de la fondation de son régime.Pour le porte-parole du ministère de la Réunification, il s'agit d'un bon message qui pourrait ouvrir la voie au développement des relations intercoréennes, à la dénucléarisation de la péninsule et à l'instauration de la paix dans la région. En effet, Baik Tae-hyun a fait référence au défilé militaire, qui n’a cette fois pas exhibé de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), citant les analyses des médias étrangers en ce sens. Il s'est aussi référé au président américain qui a jugé très positif le dernier événement ayant pour thème la paix et le développement économique.Même son de cloche pour le ministère de la Défense. Son porte-parole Choi Hyun-soo a déclaré que ce dernier ne relâcherait pas ses efforts pour alléger les tensions militaires et mettre en place la confiance mutuelle. Un prélude à la fin de la division et de la confrontation nationales, en conformité avec la déclaration de Panmunjom qui résulte du premier sommet intercoréen de fin avril dernier.