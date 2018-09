280 artistes sud-coréens exemptés du service militaire en dix ans

Photo : YONHAP News

Le nombre d’artistes qui ont bénéficié durant ces dix dernières années de l'exemption du service militaire est supérieur à celui des sportifs. Selon Kim Byung-ki, élu du Minjoo, qui s’appuie sur les dossiers fournis par l'Administration des effectifs militaires, depuis 2009 jusqu'en juillet de cette année, 280 artistes ont été dispensés du service militaire, contre 178 athlètes.Tous les hommes en bonne santé doivent servir dans l'armée pendant un peu moins de deux ans. Mais les jeunes spécialisés dans certains domaines artistiques qui ont grandement contribué à améliorer l'image du pays sont exemptés de ce devoir patriotique.Pour la musique classique et la danse, les premiers et deuxièmes prix des concours internationaux ou les lauréats des compétitions nationales peuvent bénéficier de ce privilège.Du côté des sportifs, seuls les médaillés olympiques, quelle que soit la couleur, et les médaillés d'or des Jeux asiatiques sont exemptés du service militaire. Les primés dans les compétitions sportives de niveau national ne sont pas concernés par ce système.