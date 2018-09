Les leaders de l'Assemblée nationale et les chefs de partis conviés au sommet intercoréen de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a invité les dirigeants de l'Assemblée nationale et les présidents des partis au pouvoir comme de l'opposition à accompagner le chef de l'Etat dans sa visite la semaine prochaine en Corée du Nord. Un 3e sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un qui est prévu du 18 au 20 septembre à Pyongyang.Selon le secrétaire général du bureau présidentiel Im Jong-seok, il s'agit de neuf personnes en tout. Parmi eux figurent l'occupant du perchoir Moon Hee-sang, les vice-présidents du Parlement, le chef de la commission parlementaire chargée de la diplomatie et de la réunification et les représentants des partis rivaux.Le chef du cabinet présidentiel a ainsi appelé ces invités à se joindre au premier voyage de Moon Jae-in dans la capitale nord-coréenne.D'autre part, un haut responsable de la Cheongwadae a laissé entendre que la délégation de Séoul serait forte d'environ 200 membres, tout en espérant que des hommes d'affaires puissent la rejoindre.