Sommet entre la Corée du Sud et l'Indonésie à Séoul

Le sommet entre le président de la République et son homologue indonésien s’est tenu aujourd'hui à la Cheongwadae. Joko Widodo est arrivé hier à Séoul pour une visite d'Etat de trois jours, en réponse au voyage de Moon Jae-in dans son pays en novembre 2017. L'Indonésie est ainsi devenue la première nation de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) avec laquelle la Corée du Sud a échangé une visite de chef d'Etat depuis l'investiture de Moon.Une cérémonie officielle de bienvenue s'est déroulée ce matin au palais de Changdeokgung, situé au cœur de Séoul. Les deux leaders se sont ensuite dirigés vers la Maison bleue pour tenir le sommet, qui sera suivi par une conférence de presse conjointe et un dîner officiel.Lors du tête-à-tête, Moon a appelé son homologue à apporter son soutien au troisième sommet intercoréen prévu le 18 septembre à Pyongyang. Et d'ajouter que la coopération des nations de l'Asean était indispensable à la dénucléarisation et à l'instauration de la paix sur la péninsule.Les deux présidents ont également discuté pour concrétiser le « partenariat stratégique spécial » conclu entre les deux pays lors de la visite d'Etat de Moon Jae-in à Jakarta l'an dernier. En effet, le numéro un sud-coréen avait dévoilé à cette occasion sa politique dite « du Sud », visant à renforcer significativement la coopération avec les dix nations de l'Asean.