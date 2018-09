Kim Jong-un souhaite un nouveau sommet dans sa lettre à Trump

Photo : YONHAP News

Donald Trump a finalement reçu une nouvelle lettre de Kim Jong-un. Une lettre qu’il avait déclaré attendre, la semaine dernière. Le président des Etats-Unis n’en a cette fois pas posté la photo sur son compte Twitter. Mais il a annoncé son arrivée et dévoilé une partie de son contenu par l’intermédiaire de sa porte-parole.Sarah Sanders a alors affirmé que son président avait reçu une missive « très chaleureuse et très positive » et que le leader nord-coréen y avait souhaité une nouvelle rencontre avec lui. Et d’ajouter que « nous y sommes ouverts et nous avons déjà commencé à nous coordonner en vue d’un tel sommet ».Interrogée sur la question de savoir si la nouvelle entrevue Trump-Kim aurait lieu cette fois à Washington, la porte-parole s’est bornée à dire : « C’est certainement ce que nous espérons ». Il avait été évoqué précédemment la possibilité de la tenir à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu. La Maison blanche n’a pas non plus précisé sa date. Elle serait déterminée en fonction des résultats du nouveau sommet intercoréen, prévu du 18 au 20 septembre, des négociations nucléaires Pyongyang-Washington ou encore du calendrier politique américain.Dans ce contexte, la chaîne de télévision américaine NBC a affirmé que cette année, la Corée du Nord pourrait construire cinq à huit nouvelles armes atomiques et qu’elle dissimulait ses activités nucléaires même après la rencontre de Singapour en juin entre Donald Trump et Kim Jong-un.