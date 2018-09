Photo : YONHAP News

Le ciel était couvert ce mardi sur l'île de Jeju et dans le sud de la péninsule, alors que des précipitations sont attendues dans la nuit sur ces régions. Le reste du pays est toujours sous le soleil, plus ou moins voilé.Quant aux températures, elles sont en légère baisse, de un à deux degrés par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 27°C à Séoul, 25°C à Daejeon ainsi qu’à Busan, et la minimale pour Gangneung avec 23°C.