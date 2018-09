Moon Jae-in exhorte le monde politique à s’unir derrière la cause nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé la classe politique à abandonner ses propres intérêts pour la grande cause nationale qu’est la paix dans la péninsule.Moon Jae-in a lancé cet appel, lorsqu’il présidait aujourd’hui le conseil des ministres. Il a précisé qu’un fort soutien national comme international serait nécessaire pour organiser avec succès sa prochaine entrevue avec le dirigeant nord-coréen, voire pour débloquer les négociations Washington-Pyongyang sur la dénucléarisation.Pour le chef de l’Etat, il faudra faire de son sommet avec Kim Jong-un une opportunité déterminante pour avancer de nouveau d’un grand pas vers la dénucléarisation complète, voire vers la paix dans la péninsule. Dans la foulée, il a exhorté le Parlement à ouvrir lui aussi la voie vers ses pourparlers avec son homologue du Nord.Dans le même temps, le locataire de la Maison bleue a annoncé que lors de ses prochaines discussions avec l’homme fort de Pyongyang, il parlerait plus particulièrement des moyens d’atténuer les tensions militaires non seulement entre les deux Corées, mais aussi entre le Nord et les Etats-Unis, et de mettre fin aux hostilités.Moon a par ailleurs exprimé son souhait de voir les USA et le régime de Pyongyang reprendre leur dialogue au plus vite et avec sincérité.