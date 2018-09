Steve Biegun souhaite travailler main dans la main avec Séoul pour la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul dans le cadre de sa tournée qui le conduira aussi à Pékin et à Tokyo, le nouvel envoyé spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue sud-coréen Lee Do-hoon.En préambule de leur conversation, l’Américain a affirmé qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour saisir l’immense opportunité ouverte par les leaders des deux Corées et des Etats-Unis. Et de souhaiter pour cela travailler main dans la main avec Séoul. Selon lui, Donald Trump s’attend lui aussi à faire de même avec Moon Jae-in.Le diplomate américain a également cité un proverbe coréen, qui dit que « travail commencé est à moitié terminé ». Une référence par laquelle il aurait voulu dire qu’il faudra mener à leur terme les négociations sur la dénucléarisation.Le sud-Coréen a lui aussi souligné l’importance d’une étroite coordination entre Séoul et Washington dans le processus de paix dans la péninsule.Avant sa rencontre avec Lee, Biegun a été reçu par la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha.Il s’agit de son premier déplacement à Séoul depuis sa nomination à son poste le 23 août. Il prévoit d’y revenir ce week-end à l'issue d'un voyage en Chine et au Japon pour rendre compte de ses résultats à ses interlocuteurs sud-coréens.