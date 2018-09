Photo : YONHAP News

Le temps n'a pas bougé d'un cil depuis hier. Une faible pluie tombait toujours sur l'extrême sud du pays, plus précisément sur l'île de Jeju et la côte est du Gyeongsang. Les températures sont identiques, elles aussi. D’après Météo-Corée, il fait 28°C à Séoul et à Daejeon, 26°C à Daegu et à Busan, et 23°C à Gangneung.