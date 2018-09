Accord de Panmunjom : le projet de ratification présenté à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

C’est maintenant chose faite. 138 jours après sa signature, l’accord intercoréen de Panmunjom a finalement été soumis à l’approbation parlementaire. Le gouvernement a présenté hier à l’Assemblée nationale un projet de ratification avec un document faisant état des dépenses pour la mise en œuvre du pacte.L’exécutif estime que l’année prochaine, environ 471 milliards de wons ou 360 millions d’euros seront nécessaires, soit 298 milliards de wons de plus que cette année. Cet argent sera utilisé essentiellement pour moderniser les chemins de fer et les routes au nord du 38e parallèle et pour organiser de nouvelles réunions de familles déchirées par la guerre.La Cheongwadae avait souhaité que les députés votent le projet avant la troisième rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, prévue du 18 au 20 septembre. Mais les chefs de file des formations du pouvoir et de l’opposition ont décidé d’en débattre après le sommet.