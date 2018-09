Xi Jinping et Vladimir Poutine parlent du nucléaire nord-coréen à Vladivostok

Photo : KBS News

Le président chinois Xi Jinping est en voyage à Vladivostok afin de prendre part au Forum économique oriental que la Russie organise chaque année depuis 2015.En marge de cette conférence, il a été reçu hier par Vladimir Poutine pour un sommet. L’occasion pour eux de se féliciter des liens solides entre leurs pays.Le dirigeant chinois a déclaré que son pays respecterait le principe de la Charte des Nations unies et travaillerait ensemble avec Moscou pour lutter contre l’unilatéralisme et le protectionnisme. Sans pour autant mentionner les Etats-Unis. Il a tout de même fait passer le message à Donald Trump. Son homologue russe a lui aussi souligné la nécessité de défendre un ordre mondial impartial et raisonnable.Leurs discussions portaient aussi sur le dossier nucléaire nord-coréen. Les deux hommes ont alors affirmé que la normalisation des relations Washington-Pyongyang constitutait un facteur vital pour le règlement de la question coréenne.