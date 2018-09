Ouverture du bureau de liaison intercoréen vendredi à Gaeseong

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. C’est bien ce vendredi que les deux Corées vont ouvrir leur bureau de liaison conjoint au parc industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Réunification. Celui-ci a même précisé que le Nord et le Sud allaient organiser une cérémonie marquant son inauguration à 10h30 devant ses locaux.Son ministre Cho Myoung-gyon, d’autres responsables gouvernementaux, des parlementaires, des universitaires et des représentants de la société civile y assisteront. Côté nord-coréen : le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon et bien d’autres délégués feront de même.Dès son lancement, le bureau sera opérationnel. Avec pour vocation de servir de canal de communication permanente pour développer les relations Séoul-Pyongyang, atténuer les tensions militaires dans la péninsule et y instaurer la paix. Dans cette optique, il soutiendra notamment les pourparlers intergouvernementaux ou les échanges privés entre les deux parties.Le vice-ministre sud-coréen de la Réunification Chun Hae-sung et le numéro deux du comité nord-coréen cumuleront leur poste et la co-présidence du bureau.