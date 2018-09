Coup d’envoi aujourd’hui du Dialogue de Séoul sur la défense

Photo : YONHAP News

Cette année encore, la Corée du Sud organise le Dialogue de Séoul sur la défense (SDD). Ce forum multilatéral sur les questions de sécurité s’est ouvert aujourd’hui pour trois jours.Des responsables de la défense de 48 pays et des représentants de quatre organisations internationales y sont présents. Cette année, la Chine dépêche une délégation de neuf membres. L’année dernière et en 2016, elle y était absente pour protester contre le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule.La Grande-Bretagne, les Emirats arabes unis et l’Ouzbékistan y prennent part pour la première fois. Ils sont représentés par des officiels de rang vice-ministériel.Séoul avait aussi invité la Corée du Nord. Mais celle-ci a annoncé qu’elle n’y participerait pas.Demain, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue Chung Eui-yong s’exprimera à la tribune du forum. Il fera alors connaître la vision et les efforts du gouvernement pour pérenniser la paix dans la péninsule.