Hausse très faible du nombre d’actifs occupés en août

Photo : YONHAP News

Les chiffres préoccupants de l’évolution du nombre des actifs occupés. En août, il ne s’est accru que de 3 000 individus sur un an pour rester en dessous des 10 000 pour le deuxième mois de suite.A en croire les données communiquées par l’institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le pays comptait 26 907 000 personnes ayant un emploi. Il s’agit de la plus faible croissance depuis huit ans et sept mois.L’an dernier, leur croissance mensuelle a été de 316 000 individus en moyenne. L’exécutif a de quoi s’inquiéter, même s’il a revu à la baisse à 180 000 par mois son objectif pour cette année, contre 300 000 initialement fixés.Quant au taux d'emploi, il s’est établi à 60,9 %, en baisse de 0,3 point par rapport à août 2017. Il s’agit de la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi les plus de 15 ans.Naturellement, le taux de chômage a progressé de 0,4 point pour s’élever à 4 %. Le nombre de demandeurs d’emploi a atteint 1 133 000, soit 134 000 de plus qu’il y a un an. Cela n’était jamais arrivé depuis 1999.