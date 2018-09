J-1 : le planning du sommet intercoréen sera dévoilé en fin de matinée

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in va s’envoler demain pour Pyongyang afin de s’entretenir pour la troisième fois avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Alors que nombreux sont curieux de savoir si Kim va accueillir son invité à l’aéroport et comment vont se dérouler leurs discussions, le président du comité préparatoire du sommet intercoréen Im Jong-seok va dévoiler en fin de matinée le planning.La conférence de presse se tiendra au centre de presse principal installé au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul. Quelque 2 700 journalistes qui travaillent pour 120 médias du monde entier s’y sont inscrits pour couvrir l’événement historique.Par ailleurs, la délégation d’avant-garde est arrivée hier dans la capitale nord-coréenne. Composée d’environ 90 membres, elle compte essentiellement des officiels qui s’occupent du protocole, de la sécurité ainsi que de l’assistance média. Les journalistes de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, en charge de la retransmission en direct des principaux événements, sont eux aussi du voyage.Contrairement au chef de l’Etat qui va se rendre au nord du 38e parallèle en avion, cette première mission a emprunté la voie terrestre. D’après la Maison bleue, elle est arrivée hier à Pyongyang vers 12h 15, et trois heures plus tard, elle a réussi à appelé le Sud. Actuellement, les échanges avec Séoul se font par téléphone et par fax.