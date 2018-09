« Music Bank » enchante le public berlinois

Photo : KBS News

« Music Bank » est « la » célèbre émission musicale de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, qui est diffusée tous les vendredis soirs. Elle est non seulement appréciée des sud-Coréens mais aussi des jeunes amateurs de k-pop du monde entier. C’est la raison pour laquelle elle part à leur rencontre depuis 2011.Le 15 septembre, samedi dernier donc, c’est à Berlin que le show a eu lieu. Le public allemand mais aussi les fans venus de toute l’Europe ont applaudi les superstars sud-coréennes comme EXO, Wanna One ou encore Tae-min de Shinee.Ce n’est pas la première fois que « Music Bank » enchante les spectateurs européens puisque l’émission a déjà été filmée il y a six ans à Paris.