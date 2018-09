La société sud-coréenne se divise autour de la question des demandeurs d'asile

Photo : YONHAP News

Des sud-Coréens sont descendus hier dans les rues de la capitale, mais dans deux camps opposés, face à la question des réfugiés yéménites qui sont arrivés au début de cette année sur l'île de Jeju, au sud de la péninsule. En effet, le bureau de l'immigration de cette île méridionale a décidé vendredi d'accorder à 23 demandeurs d'asile originaires du Yémen un permis de séjour à titre humanitaire.Le permis de séjour humanitaire est accordé quand les demandeurs d'asile ne répondent pas aux critères pour le statut officiel de réfugié mais sont autorisés à rester dans le pays en raison d'autres circonstances. Il est à renouveler chaque année.Les militants qui se disent prêts à accueillir ces exilés ont appelé le gouvernement à un examen plus rapide et équitable de leur dossier, ainsi qu’à des mesures destinées à les protéger. Ils s’en sont aussi pris aux détracteurs de cette mesure humanitaire, qu'ils accusent de semer dans la société une haine infondée des réfugiés.De leur côté, les individus opposés à leur accueil se sont mobilisés pour la 6e fois. Ils ont réclamé que le système d'exemption de visa d'entrée sur le territoire soit aboli, avant de scander l'expulsion des « faux réfugiés » et des étrangers en séjour irrégulier.