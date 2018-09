Sommet intercoréen : Moon Jae-in sera accompagné d'une délégation rassemblant divers milieux

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a dévoilé la délégation gouvernementale qui accompagnera le président Moon Jae-in lors de sa visite à Pyongyang pour son 3e sommet avec Kim Jong-un. Elle se compose de 14 ministres et conseillers présidentiels dont Suh Hoon, patron du Service national du renseignement (NIS), et Kang Kyung-wha, ministre des Affaires étrangères.Une délégation spéciale est également du voyage, rassemblant 52 personnalités venues de différents milieux : économique, politique, sportif, artistique et académique. Sur la liste figurent d'abord les dirigeants des quatre grands groupes du pays dont Samsung Electronics, SK, LG et Hyundai Motor. Selon la Maison bleue, la nouvelle rencontre entre les dirigeants des deux Corées pourra accélérer l'élaboration du « nouveau plan économique pour la péninsule coréenne » que le gouvernement est en train de préparer.Côté parlementaire, les patrons du Minjoo, le parti au pouvoir, et de deux partis progressistes de l'opposition rejoindront la délégation. Ceux du Parti Liberté Corée et du Bareun-Avenir, conservateurs, ont refusé l’invitation. Ils devront rencontrer au Nord Kim Yong-nam, président du présidium de l’Assemblée populaire suprême.La délégation inclut également les chefs des deux principales fédérations syndicales du pays ainsi que deux sportifs ayant contribué à la coopération intercoréenne en la matière : Cha Bum-keun, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football, et Hyun Jung-hwa, la championne olympique de tennis de table.