Sommet intercoréen : la Corée du Nord met en avant la réconciliation et la paix

Photo : KBS News

Les deux Corées devront apporter toutes leur force et leur sagesse pour ouvrir ensemble une nouvelle ère de la paix, du progrès et de la réunification. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le Rodong Sinmun.Le journal officiel du Parti des travailleurs a ainsi félicité l'avancement fructueux du dialogue et de la coopération menés actuellement entre Séoul et Pyongyang dans le but de mettre en œuvre la déclaration de Panmunjom conclue à l'issue du premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril dernier.Sans évoquer explicitement la tenue de la 3e rencontre entre les deux leaders prévue du 18 au 20 septembre à Pyongyang, le quotidien aurait ainsi manifesté la volonté du régime de faire de l'état des lieux de la réalisation des accords stipulés dans cette déclaration l'agenda principal de la rencontre, tout comme des mesures à prendre afin de l'accélérer.