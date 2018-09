Ouverture demain de l'Assemblée générale de l'Onu

Photo : YONHAP News

La 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies s’ouvre demain à New York. L'édition de cette année est d'autant plus attendue que le dialogue sur la dénucléarisation nord-coréenne peine à avancer.Le débat général de cette grand-messe de la diplomatie mondiale, clou de l'événement, rassemblera du 25 septembre au 1er octobre les représentants de 196 nations, dont 97 chefs d'Etat. Le président sud-coréen sera présent lui aussi pour faire valoir à la communauté internationale les résultats des pourparlers intercoréens.Moon Jae-in tiendra également de nombreux sommets bilatéraux, dont une rencontre avec son homologue américain, notamment pour faire évoluer les négociations entre Pyongyang et Washington.