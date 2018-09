Des ONG sud-coréennes souhaitent la réussite du nouveau sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

Plusieurs organisations non gouvernementales de Corée du Sud ont exprimé leur vœu de succès pour le 3e sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un qui débute demain à Pyongyang. Lors d’une conférence de presse aujourd'hui sur la place Gwanghwamun en plein cœur de Séoul, elles ont qualifié cette rencontre de grande initiative du peuple coréen visant à ouvrir un chemin vers la paix et la réunification, quelles que soient les épreuves auxquelles il doit se confronter.Ces associations ont ensuite appelé le président à jouer un rôle d'intermédiaire pour qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les dirigeants nord-coréen et américain sur le sujet de la dénucléarisation de la péninsule, et que ces derniers conviennent de tenir leur deuxième sommet bilatéral.Enfin, ces ONG ont espéré que les dirigeants des deux Corées discuteraient cette semaine de tous les moyens pertinents qui permettront de faire avancer les pourparlers entre Pyongyang et Washington, dont la déclaration de la fin de la guerre, avant de renouveler leur vœu le plus cher : voir s'instaurer la paix sur la péninsule.