J-1 : le planning du 3e sommet Moon-Kim dévoilé

Photo : YONHAP News

A la veille du troisième tête-à-tête entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue nord-coréen Kim Jong-un, le président du comité préparatoire du sommet intercoréen a dévoilé le planning.Ce matin, devant les journalistes réunis au centre de presse principal installé au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul, Im Jong-seok a déclaré que l’avion qui transporte le locataire de la Cheongwadae décollera demain matin à 8h40 de l’aéroport de Seongnam. C’est vers 10h qu’il doit arriver à l’aéroport international de Pyongyang, où une cérémonie officielle de bienvenue est prévue. Le premier sommet entre Moon et Kim est programmé tout de suite après le déjeuner. Il sera suivi d’un spectacle et la première journée du numéro un sud-coréen au nord du 38e parallèle s’achèvera par un dîner.Le lendemain, un deuxième sommet entre les deux leaders est prévu, et il semble qu’ils donneront ensemble une conférence de presse. Et enfin, jeudi, l’occupant de la Maison bleue regagnera le Sud après une cérémonie d’adieu organisée à l’aéroport.Concernant les thèmes à aborder lors de cette nouvelle rencontre entre les dirigeants des deux Corées, Im a expliqué qu’on pouvait les résumer à trois points : l’amélioration des relations intercoréennes, la promotion du dialogue Pyongyang-Washington à travers la dénucléarisation, et enfin l’apaisement des tensions militaires dans la péninsule. Il a aussi ajouté que des mesures visant à résoudre le dossier des familles séparées par la guerre de Corée seraient également discutées.Le président Moon a pour sa part déclaré auprès de ses conseillers cet après-midi qu'il se concentrerait sur deux points : la dissipation des craintes liées à l'éclatement de la guerre et la stimulation des dialogues nord-coréano-américains à travers la dénucléarisation. Il a aussi souligné que l'objectif de sa rencontre avec Kim était une discussion à cœur ouvert.18 journalistes de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, sont arrivés hier à Pyongyang pour retransmettre en direct les principaux événements dans le cadre du nouveau sommet intercoréen.