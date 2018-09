Pour la presse américaine, le 3e sommet avec Kim mettra à l’épreuve Moon en tant qu'intermédiaire

Photo : YONHAP News

Le prochain sommet intercoréen sera une sorte de banc d'essai pour le président sud-coréen Moon Jae-in, qui devra jouer, avec succès, le rôle d'arbitre entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. C'est dans ces termes que les médias américains ont commenté la nouvelle rencontre des dirigeants des deux Corées qui commence demain à Pyongyang.Selon Bloomberg News, la tâche est loin d'être facile pour réduire les différends entre le leader nord-coréen et le président américain, et le locataire de la Cheongwadae devra trouver les moyens de raviver les négociations agonisantes entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation.L'agence de presse a également cité Moon Chung-in, le conseiller spécial de la présidence en charge de la réunification, de la diplomatie et de la sécurité nationale. En effet, ce proche de Moon Jae-in a déclaré que ce dernier demanderait à Kim Jong-un de proposer des mesures sur la dénucléarisation qui sont audacieuses, créatives et peu communes.Dans la foulée, le sénateur américain Lindsey Graham, un faucon en matière de politique contre le régime communiste, a affirmé dans un entretien accordé à la chaîne américaine CBS que le risque nord-coréen n'était pas encore écarté. Et d'ajouter que l'option militaire était toujours sur la table si Kim Jong-un ne se montrait pas sérieux vis-à-vis de Donald Trump.